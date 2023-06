(사진=KBS)

양동근이 ‘오징어게임2’ 캐스팅 소감을 밝힌다.



23일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-최정훈의 밤의 공원’에는 조현아, 웻보이, 정엽, 로이킴, 페노메코, 양동근이 출연한다.



이날 방송에는 어반자카파 조현아와 웻보이가 광란의 테크노 무대로 ‘더 시즌즈-최정훈의 밤의 공원’의 포문을 연다. 위너 송민호의 지인으로 만난 두 사람은 “서로 잘 맞아서 통화를 하면 3~4시간씩 한다”고.

조현아는 댄스를 곁들여 르세라핌의 곡을 소울풀한 보이스로 재해석하는가 하면, 웻보이는 잔나비 곡에 맞춰 프리스타일 댄스를 선보여 관객들로 하여금 웻보이 이름을 연호하게 했다는 후문이다.



‘리웨이크 프로젝트 – 왜 불러’ 코너에는 데뷔 20주년을 맞은 정엽이 출연한다. ‘명곡 부자’로 알려진 만큼 후보곡을 고르기 위해 정엽, 최정훈은 라이브 방송까지 진행했고 ‘You Are My Lady (유 아 마이 레이디)’를 선곡했다고 전해진다.



로이킴은 최근 발매한 신곡 ‘WE GO HIGH’ 무대부터 댄스 챌린지까지 선보인다. 특히 최정훈과 즉흥에서 챌린지를 맞춰보던 로이킴은 “활동하면서 나보다 춤 못 추는 분은 처음본다”고 매운맛 감상평을 전해 현장을 폭소케 한다.



로이킴, 최정훈의 뜻밖의 케미도 만나볼 수 있다. 이날 두 사람은 ‘대화가 필요해’ 듀엣 무대와 함께 즉흥 상황극을 벌였고 어디에서도 볼 수 없는 메소드 커플 연기를 선보인다.



래퍼 페노메코와 양동근은 이날 뜨겁고 파격적인 객석 난입 무대를 선보인다. 양동근은 넷플릭스 오리지널 ‘오징어게임2’ 캐스팅 소식을 언급하며 “강하늘, 임시완과 같이 캐스팅 됐는데 오징어가 된 기분”이라고 비하인드를 밝혔다는 전언이다.

또한 싸이로부터 재능을 인정 받았다던 페노메코는 이날 엄청난 박자감을 엿볼 수 있는 무대를 선보인다. 과연 장기하의 극찬을 받았던 페노메코의 무대는 무엇인지 본 방송을 통해 확인할 수 있다.



한편 KBS ‘더 시즌즈-최정훈의 밤의 공원’은 23일 (금) 오후 10시 방송된다.

