(사진=아메바컬쳐)

다이나믹 듀오가 정규 10집의 포문을 연다.



다이나믹 듀오(개코, 최자)는 지난 20일 오후 아메바컬쳐 공식 SNS를 통해 정규 10집의 첫 번째 디지털 싱글 ‘2 Kids On The Block - Part.1’(투 키즈 온 더 블럭 파트 원)의 트랙리스트 이미지를 공개했다.



트랙리스트를 통해 ‘19’라는 이번 싱글 타이틀곡명이 최초로 공개됐다. ‘2 Kids On The Block - Part.1’에는 ‘Intro’(인트로)에 이어 ‘19’와 ‘하루종일’, ‘피리부는 사나이 (Feat. dj friz)’와 지난해 발매한 ‘시간아 멈춰 (Feat. Leellamarz)’까지 총 5곡이 수록될 예정이다.



이번 싱글 역시 개코와 최자가 기획부터 프로듀싱까지 진두지휘했고, 프로듀서 그레이(GRAY), 썸데프(SOMDEF)와 유스호스텔(Youth Hostel)의 정보익(Ikbbo)이 각 트랙에 참여해 개별 곡의 완성도를 더했다.



10집이라는 또 하나의 기록을 맞이하기까지 꾸준히 성실한 음악 활동을 펼쳐온 다이나믹 듀오이기에 이번 앨범에 대한 기대감이 고조된다.

Part.1에 수록되는 4곡을 시작으로 다이나믹 듀오의 정규 10집이 어떤 곡들로 차곡차곡 채워질지, 그 메시지와 스토리에도 힙합 팬들의 관심이 쏠리고 있다.



다이나믹 듀오의 정규 10집 신호탄이 될 ‘2 Kids On The Block - Part.1’은 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr