ATEEZ가 명실상부 ‘불후의 명곡’ 최고 아이돌로 우뚝 섰다. ‘왕중왕전’에 가겠다는 목표를 단번에 이뤄내며 최고의 실력을 인증했다.시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면 KBS 2TV ‘불후의 명곡’(연출 박민정 박형근 신수정 이희성) 611회는 전국 5.0%, 수도권 4.6%로 土 동 시간 통합 시청률 1위를 기록했다. 이는 동 시간 통합 26주 연속 1위이다.지난 17일(토) 방송된 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 611회는 6월 호국보훈의 달을 맞아 ‘힘내라 제복의 영웅들’로 꾸며진 가운데 바다, 손준호&김소현, 바다, 라포엠, ATEEZ, 민우혁, THE NEW SIX(TNX) 등 총 6팀의 경연이 펼쳐졌다.본격적인 경연에 앞서 제복을 멋지게 갖춰 입은 공무원 32인이 오프닝 무대에 올라 특별한 감동을 전했다. 무대 위 공무원들은 파트를 나눠 출중한 가창력과 아름다운 하모니를 뽐내 시선을 사로잡았다. 절도 있는 무대 매너 속 솔로 ‘나는 문제없어’를 부르며 절도 있는 무대 매너로 든든한 매력을 뽐냈다. 무대 뒤편 제복 공무원들이 현장에서 땀 흘리는 모습들이 스크린에 펼쳐져 감동을 자아냈다.첫 번째 무대의 주인공은 손준호&김소현 부부였다. 김소현은 자리한 제복 공무원과 가족들에 “우리를 위해 친구처럼 자리를 지켜 주시는 여러분께 감사드린다”고 인사하며 ‘그대 내 친구여’를 불렀다. 부드럽고 묵직한 손준호와 청아하고 힘 있는 김소현의 목소리가 하모니를 이루며 감동을 전했다. 부부의 찰떡 호흡이 만들어낸 웅장한 피날레가 박수를 자아냈다. ATEEZ 윤호는 “음색조차 찰떡궁합이었고 부부 선배님이 불러 주셔서 노래의 메시지가 더욱 잘 전달된 거 같다”며 감탄했다.바다가 바통을 이어받아 두 번째 무대에 올랐다. ‘불꽃처럼’ 무대를 통해 불을 끄는 소방관의 이미지를 담아내고 싶다는 바다의 바람대로 현란한 무대 장치가 돋보였다. 바다는 강렬한 퍼포먼스로 모두의 시선을 단숨에 사로잡은 것에 이어 특유의 시원한 가창력으로 고막을 시원하게 뚫어줬다. 라포엠 멤버들은 춤을 추면서도 5번의 전조를 배치한 바다에 대해 “전조 1개당 1라운드를 넘을 수 있을 거 같다”며 놀라워했다. 제복 입은 명곡 판정단의 선택은 손준호&김소현이었다.세 번째 무대는 라포엠이었다. 라포엠은 “준비한대로 자신 있게 파이팅”을 외치며 ‘바람의 노래’를 선곡했다. 라포엠은 4중창의 매력을 십분 뽐내며 풍성하게 무대 곳곳을 채웠다. 네 멤버들은 자신만의 목소리 특징으로 각각의 매력을 뽐냈다. ‘나는 이 세상 모든 것들 것 사랑하겠네’라는 노래의 가사가 명곡 판정단의 심금을 울리며 큰 감동을 자아냈다. 바다는 “이 곡을 선택한 라포엠 자체가 반칙”이라고 했고, 민우혁은 “그야말로 힐링이었다”고 평했다. 명곡 판정단은 또 한 번 손준호&김소현 부부를 택했다.‘불후’의 아이돌 최강자 ATEEZ가 네 번째 무대에 올랐다. 멋지게 제복을 갖춰 입은 ATEEZ는 ‘질풍가도’로 강력한 기세를 선보였다. ATEEZ는 테이블과 깃발 등 소품을 활용한 퍼포먼스, 찌르는 고음과 쏟아지는 래핑을 통해 제복 공무원들의 열정을 입체적으로 그려냈다. 특히, ATEEZ는 무대 말미 제복 공무원들을 향해 존경을 담은 경례를 전하며 인상을 남겼다.민우혁이 다음 순서로 호명돼 다섯 번째 무대를 꾸몄다. 민우혁은 ‘별빛 같은 나의 사랑아’를 선곡, 폭풍 성량을 자랑하며 자신만의 색깔로 곡을 해석했다. 민우혁은 절절한 사랑의 감정을 담아 노래하며 감동을 자아냈다. 무대 말미 울컥하며 “감사합니다”라고 인사했다. 민우혁과 절친이라는 손준호는 “과해, 과해”라며 질투해 웃음을 자아냈다. ATEEZ가 민우혁을 꺾고 2승에 성공했다.마지막 피날레 무대는 THE NEW SIX(TNX)가 장식하며 ATEEZ와 맞대결이 성사됐다. THE NEW SIX(TNX)는 ‘붉은 노을’을 선곡, 젊고 청량한 매력으로 무대를 장악했다. THE NEW SIX(TNX)는 첫 출연임에도 에너지를 마음껏 뽐냈다. 시선을 강탈하는 퍼포먼스와 경쾌한 분위기가 힐링을 선사했다. 김소현은 “신인 그룹이 명곡을 재해석해서 전 세대가 함께 부를 수 있는 게 ‘불후’의 매력인 거 같다”고 전했다.제복 입은 명곡 판정단의 선택은 ATEEZ였다. ATEEZ는 6번 출연에 4번 우승 트로피를 품에 안으며 우승률을 높였다. “우승 트로피를 들고 ‘왕중왕전’으로 가겠다”는 포부가 이뤄진 순간이었다.이번 특집은 대한민국과 국민을 위해 애쓰는 제복 입은 공무원들의 수고에 감사하고 응원의 메시지를 전하는 출연 아티스트들의 진심을 물씬 느낄 수 있었다. 또, ‘불후’ 아이돌 최강자로 군림한 ATEEZ가 또 한 번 자신의 실력을 입증하면서 한 단계의 도약을 볼 수 있는 시간이었다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr