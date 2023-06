아이브 안유진이 럭셔리 패션으로 화제를 모으고 있다.지난 16일 안유진은 tvN '뿅뿅 지구 오락실2'에 출연해 남다른 패션센스를 뽐냈다. 이날 그는 멤버 이은지의 집들이에 함께 했다.안유진은 자신이 앰버서더로 활동하고 있는 브랜드 F사 바게트 백으로 멋을 냈다. 해당 제품은 톤온톤 자수로 제작된 FF 트리밍과 클래스프가 특징이다.캐주얼하면서도 여성스러운 숄더 백은 444만원을 호가한다.아이브는 지난 16일 오전 인천 중구 인천국제공항 제 1여객터미널을 통해 IVE THE FIRST FAN CONCERT in Manila 일정 참석 차 필리핀 마닐라로 출국했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr