(사진=안테나)

'감성 발라더' 정승환이 입대 전 마지막 싱글을 발매한다.



정승환은 14일 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 '에필로그 (EPILOGUE)'를 공개한다.

'에필로그'는 정승환이 전곡 작사, 작곡에 참여해 자신이 현재 가장 전하고 싶은 이야기와 솔직한 감정들을 풀어냈다.



첫 번째 타이틀곡 '에필로그'는 여름날 풋풋한 첫사랑의 추억을 담은 미디엄 템포의 곡으로, 정승환의 청량한 보컬이 산뜻한 분위기의 멜로디와 어우러져 설렘을 안긴다. 두 번째 타이틀곡 '너의 내일로부터'는 정승환의 시그니처인 서정적인 발라드곡이다.

이외에도 싱글 '에필로그 (EPILOGUE)'에는 콘서트에서 선공개한 미발매곡 'I Will'이 수록된다. 풀 밴드와 스트링 등 화려한 사운드의 편곡을 더해 팬들과 함께 호흡했던 추억을 되새길 전망이다.



정승환은 '에필로그 (EPILOGUE)'를 통해 소중한 추억을 회상하고, 머지않아 찾아올 미래를 기약하는 등 진솔한 스토리텔링을 선보인다.

무엇보다 정승환의 입대 전 마지막 싱글인 만큼 팬들에게 다음 챕터로 나아가기 위한 안녕을 고하며 깊은 여운을 선사할 것으로 기대된다.



한편 정승환은 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 '에필로그 (EPILOGUE)'를 발매하고 24~15일 양일간 서울 유니버설아트센터에서 팬미팅 'WITH ME WITH US'(위드 미 위드 어스)를 열고 팬들과 만난다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr