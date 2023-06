(사진=산다라박 SNS)

가수 산다라박이 근황을 전했다.



산다라박은 12일 "Long time no see my friend. 왜 필리핀은 입국 하면 3키로는 찌는거 같지?! 맛있는 음식이 너무 많아~!"라고 적었다.



함께 공개한 사진 속에는 필리핀 여행 중으로 보이는 산다라박의 모습이 담겼다. 산다라박은 편안한 티셔츠에 반바지를 매치한 패션으로 동안 미모가 돋보인다.



(사진=산다라박 SNS)

무엇보다 3kg가 쪘다는 산다라박은 군살 하나 찾을 수 없는 가녀린 몸매로 놀라움을 자아낸다.한편 산다라박은 MBC 예능 프로그램 '복면가왕', 웹 예능 '밥 맛 없는 언니들' 등 다양한 프로그램에 출연하고 있다.이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr