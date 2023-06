/사진제공=빌리프랩

가수 겸 배우 수지가 가창한 하이브 레이블즈의 새 걸그룹 서바이벌 프로그램 JTBC 'R U Next?'(알유넥스트)의 테마송이 발매된다.12일 JTBC 서바이벌 프로그램 'R U Next?' 측에 따르면 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 테마송 '전속력으로'가 발매된다. 첫 방송까지 약 3주나 남았음에도 테마송을 선공개한다.'R U Next?'의 테마송 '전속력으로'는 드럼 앤 베이스 장르를 기반으로 한 팝 곡이다. 세상에 흔한 꿈이 아닌, 나만의 의지로 행복을 향해 전속력으로 달려 나가는 소녀들의 이야기를 수지의 청아한 보컬로 표현했다.방탄소년단의 여러 곡에 참여해온 하이브의 Hiss noise와 방시혁 프로듀서, Justin Bieber의 'Holy', Ariana Grande의 'Thank U, Next' 등 다수의 메가 히트곡을 탄생시킨 Tommy Brown, Mr. Franks가 손을 잡고 음악적 완성도를 높였다.음원과 함께 공개되는 브랜드 필름에는 'R U Next?'에 출연하는 참가자들이 직접 등장한다. 이들은 운동장과 놀이터, 공원, 지하철 등 일상의 공간을 자유롭게 활보하며 건강하고 발랄한 매력을 보여준다. 자연스러운 멋을 추구하는 'R U Next?'만의 정체성을 담아냈고, 과감하면서도 실험적인 화면 구성과 속도감 있는 편집으로 트렌디한 감성을 전해줄 예정이다.'R U Next?'는 하이브와 CJ ENM JV 빌리프랩의 차세대 글로벌 걸그룹 최종 멤버를 결정하는 프로그램이다. 오는 30일 오후 8시 50분 JTBC와 일본 아베마 TV에서 첫 방송 된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr