프로미스나인, 정규 1집 콘셉트 트레일러 공개…'써머퀸' 출격 준비 완료

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 컴백을 1주일 앞두고 콘셉트 트레일러 영상을 공개하며 컴백 열기를 고조시키고 있다.



프로미스나인은 지난 29일 공식 SNS에 정규 1집 ‘Unlock My World’의 콘셉트 트레일러를 게재했다.



공개된 영상은 고요하면서도 비장한 사운드와 함께 각자 자신만의 작은 세계에 남겨진 개개인의 모습을 비춰 눈길을 사로잡는다. 화려한 비주얼 속 고독하고 쓸쓸한 분위기가 동반됐다.



‘My heart beats, all the sleepless nights, the pressure, the dizziness (내 심장 박동, 잠들지 못했던 모든 밤들, 압박감, 어지러움)’라는 내레이션에서 복잡한 내면의 감정이 엿보였다.



그러나 이내 분위기가 반전된다. 함께 모여 한밤 중 도로 위를 달리기 시작하는 멤버들의 표정에서 자유로움과 설렘이 전해졌다. 같이 있을 때 나오는 프로미스나인의 진정한 ‘나’의 모습에서는 당당함과 자신감까지 느껴진다.



프로미스나인의 또 다른 시작, 강인한 의지가 함축적으로 표현됐다. ‘나의 세계를 잠금해제한다’는 의미의 앨범명 ‘Unlock My World’를 관통하는 메시지다.



한편 프로미스나인은 오는 31일 하이라이트 메들리를 공개할 예정이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr