세븐틴, 日 오사카·도쿄 돔 팬미팅 성료…日 투어·첫 베스트 앨범 발매 깜짝 공개

그룹 세븐틴이 일본 돔 팬미팅을 성료했다.



세븐틴은 지난 17~18일 교세라 돔 오사카와 27~28일 도쿄 돔에서 열린 일본 팬미팅 ‘SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING ‘LOVE’’를 통해 4회 공연에 걸쳐 총 18만 명의 관객을 열광시켰다.

이날 세븐틴이 일본 돔 경기장에서 팬미팅을 개최한 것은 이번이 처음으로, 4회 공연 모두 매진돼 다시 한 번 뜨거운 현지 인기를 입증했다.



세븐틴은 이동차를 타고 공연장 곳곳에서 등장한 뒤 ‘지금 널 찾아가고 있어(Run to You)’의 일본어 버전과 ‘_WORLD’ 무대로 팬미팅의 막을 열었고, ‘My My’와 일본어 버전의 ‘어쩌나(Oh My!)’, 버논의 피처링이 더해진 특별한 ‘파이팅 해야지’, ‘F*ck My Life’, ‘Fallin' Flower’, ‘겨우(All my love)’ 등 콘서트를 방불케 하는 세트리스트로 풍성한 공연을 선사했다.



세븐틴은 28일 팬미팅을 마치면서 “오늘 하루도 굉장히 즐거웠다. 캐럿들과 함께한 시간이 많이 흘렀는데, 함께 달려 온 시간 속에 함께 느끼고 기억할 수 있는 추억이 많다는 게 정말 좋다. 세븐틴의 꿈에 함께해 주셔서 감사하다. 캐럿 덕분에 이렇게 13명이 다함께 하나씩 꿈을 이뤄 가는 것 같다. 앞으로도 함께 더 많이 만들고 싶다”라고 소감을 밝혔다.



또 팬미팅 말미에 세븐틴의 투어 ‘SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO JAPAN’ 개최 소식과 함께 일본 첫 베스트 앨범 발매 소식이 공개되자 환호성이 쏟아졌다.

한편 ‘SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO JAPAN’은 오는 9월, 11월, 12월 도쿄와 사이타마, 아이치, 오사카, 후쿠오카에서 펼쳐지며, 일본 첫 베스트 앨범은 오는 8월 23일 발매될 예정이다.

