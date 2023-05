(사진=텐투엔터테인먼트)

황치열이 6월 1일 컴백한다.



황치열은 지난 22일 공식 SNS에 다섯 번째 미니앨범 'GIFT'(기프트) 티저 이미지를 게재했다.

공개된 사진 속 황치열은 초록 카디건과 뿔테 안경으로 청량한 에너지와 함께 스쿨룩을 완벽하게 소화해 눈길을 끈다.



특히 신보 'GIFT' 발매를 앞두고 황치열은 남친룩에 이어 스쿨룩까지 선보이며, 오랜 시간 함께한 팬들을 위한 선물 같은 다채로운 매력을 선보였다.



'GIFT'는 전작 'By My Side' 이후 약 1년 만에 선보이는 신보로, 타이틀곡 '나의 봄날 (You Are My Spring)'을 포함해 '이해한다는 말 (Understanding)', '쓰여진 편지 위로 (Written Letter)', '그대와 함께 (Together)', '5분 전 (5 Minutes)' 등 총 다섯 트랙이 수록됐다.



한편 황치열은 오는 6월 1일 각종 음원 사이트를 통해 미니 5집 'GIFT'를 발표한다.

차혜영 텐아시아 kay33@tenasia.co.kr