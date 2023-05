최수영

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 서현이 최수영의 커피차 선물을 인증했다.



서현은 18일 "Yeah We are still FOREVER 1♥ 셩언니의 감동적인 커피차 love u 셩언니 (인증샷을 찍을 수 없는 상황이라 저의 얼굴이 없는 점.. 굉장히 미안하게 생각합니다)"라고 적었다.



함께 공개한 사진 속에는 최수영이 영화 '왕을 찾아서' 촬영 현장에 선물한 커피차의 모습이 담겼다. 무엇보다 최수영은 서현에게 커피차를 선물하면서 "라운딩 함께 할 그날 기다립니다. 구교환 선배님 팬입니다"라고 덧붙여 웃음을 자아낸다.



또 서현의 게시물을 본 최수영은 "아고 이뻐라♥ 줄 서기 성공"이라며 만족감을 드러냈다.



한편 서현은 넷플릭스 시리즈 '도적: 칼의 소리' 공개를 앞두고 있다. 또 2024년 개봉을 앞둔 ‘왕을 찾아서’에 출연한다.

