/사진=KBS2 '마이 리틀 히어로' 포스터

가수 임영웅의 첫 단독 리얼리티 예능 '마이 리틀 히어로' 포스터가 공개됐다.17일 임영웅 공식 SNS 채널과 KBS 공식 SNS 채널을 통해 '마이 리틀 히어로'(MY LITTLE HERO) 포스터가 공개됐다. 공개된 포스터에는 LA 다운타운에 있는 한 건물 옥상에서 포즈를 취하고 있는 임영웅의 모습이 담겼다.임영웅은 심플하면서도 깔끔한 올 화이트 패션으로 비주얼과 분위기를 다 잡았다. 또한 포스터는 'MY LITTLE HERO'라는 문구로 다시 한번 임영웅의 생애 첫 단독 리얼리티 예능 프로그램명을 강조해 대중의 기대치를 끌어올리는 건 물론, 5부작의 방송 일자까지 표기돼 각 회 차마다 다채로운 임영웅의 매력을 엿볼 수 있음을 예고했다.그 어디에서도 볼 수 없었던 진짜 임영웅의 진가를 가득 담은 '마이 리틀 히어로'는 오직 임영웅의, 임영웅에 의한 솔직 담백한 LA 여행기를 그리며 아티스트와 사람 임영웅을 대중에게 소개할 계획이다.임영웅은 '마이 리틀 히어로'를 통해 영웅시대를 향한 감사한 마음과 함께 '운동웅', '쇼핑웅', '장꾸웅' 등 팔색조 면모로 또다시 전국에 하늘빛 히어로 물결을 펼쳐갈 예정이다.'마이 리틀 히어로'는 오는 27일 오후 9시 25분 KBS2를 통해 첫 방송 된다. 이어 6월 3일 2회, 6월 10일 3회, 6월 18일 4회, 6월 25일 5회가 방송된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr