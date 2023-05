(사진=더블랙레이블)

태양이 '슝! (feat. LISA of BLACKPINK)' 퍼포먼스 비디오 비하인드 필름을 공개했다.



지난 9일 '더블랙레이블' 공식 SNS 채널을 통해 태양과 블랙핑크 리사가 참여한 'Down to Earth' 수록곡 '슝! (feat. LISA of BLACKPINK)' 퍼포먼스 비디오 비하인드 필름이 공개됐다.

공개된 영상 속 태양은 그루비함과 파워풀함이 더해진 갓벽한 퍼포먼스로 눈길을 사로잡는다.



태양은 "이번 곡은 리사가 피처링을 도와줘서 의미가 남다르고 너무 기분이 좋다. 이 곡은 무조건 리사랑 해야 되겠다고 생각했었다. 리사가 참여해 줘서 너무 감사드린다"라며 감사의 마음을 전했다.



이와 함께 리사는 "제가 어릴 때부터 팬이었다. 제 아이돌인 태양 오빠랑 함께 음악을 할 수 있어서 너무 기분이 좋고 영광스럽다. 저를 선택해 주셔서 감사하다"며 훈훈한 촬영 현장 분위기를 엿보게 했다.



무엇보다 태양과 리사의 독보적인 춤선과 힙한 스웩은 에너제틱한 모멘트를 넘어 브릴리언트 한 아우라를 발산, 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr