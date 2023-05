(사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 (여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)이 미니6집 수록곡 음원 일부를 공개했다.



큐브 엔터테인먼트 측은 4일 (여자)아이들의 공식 SNS를 통해 'Spoiler Alert : 소연'을 공개했다.



공개된 영상에는 무기력하고 따분하게 시간을 보내는 소연의 모습이 담겨 눈길을 사로잡는다.

특히 다 식어버린 피자를 한 입 베어물며 무료함을 달래던 소연은 이내 싫증이 난 듯 공허한 표정으로 천장을 바라보다 이내 노트북을 켜고 'How to be a QUEEN'(퀸카 되는 방법)이라고 적힌 강의 페이지의 내용을 정독하고 있다.

새로운 해방구를 찾은 듯 잠시 고민하던 소연은 망설임 끝에 '수강 신청' 버튼을 누르고, 단조로운 일상에 색채를 덧입힐 새로운 사건이 예고돼 기대감을 더한다.

한편 (여자)아이들은 오는 15일 미니 6집 'I feel'(아이 필)로 컴백한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr