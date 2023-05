(사진=131레이블 제공)

아티스트 비아이(B.I)가 정규 2집으로 컴백한다.

(사진=비아이 SNS)

비아이는 오는 6월 1일 국내외 전 음원 사이트를 통해 두 번째 정규앨범 'TO DIE FOR (투 다이 포)'를 발매한다.



1일 비아이의 공식 SNS에 어나운스먼트 필름이 공개되며 컴백일과 앨범명이 베일을 벗었다. 어나운스먼트 필름은 'TO DIE FOR'가 각인된 영문 타자기의 모션으로 '2ND FULL ALBUM', 'TO DIE FOR', '2023.06.01 6PM (KST) / 2AM (PDT) RELEASE' 문구가 적혀 있어 눈길을 사로잡는다.



이와 함께 "Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today"(영원히 살 것처럼 꿈 꾸고, 오늘 죽을 것처럼 살아라)라는 격언이 나타났다. 이는 영원한 청춘의 상징으로 기억되는 미국의 영화 배우 제임스 딘이 남긴 말이기도 하다. 비아이가 두 번째 정규앨범에서는 어떤 메시지를 풀어낼지 관심이 집중된다.



비아이는 'TO DIE FOR'를 통해 지난해 11월 발매한 글로벌 EP 'L.O.L : Love or Loved (러브 오어 러브드)' Part.1 이후 7개월 만에 컴백한다. 정규앨범은 2021년 6월 발매한 'WATERFALL (워터폴)' 이후 2년 만이라 한층 발전된 비아이의 음악 세계를 만날 수 있을 것으로 보인다.



'WATERFALL'로 본격적인 홀로서기에 나선 비아이는 지난 2년간 다양한 음악과 무대를 선보이며 솔로 아티스트로서 역량을 입증한 가운데 'TO DIE FOR'에서도 완성도 높은 음악으로 구현돼 또 한번 전 세계 리스너들을 매료시킬 전망이다.



한편 비아이의 정규 2집 'TO DIE FOR'는 오는 6월 1일 오후 6시 국내외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr