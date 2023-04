(사진=서동주 SNS)

변호사 겸 방송인 서동주가 이기적인 각선미를 자랑했다.



서동주는 20일 "Me #yesterday and my babies"라고 적었다.



함께 공개한 사진 속에는 블랙 컬러의 원피스를 입고 거울 셀카를 촬영하고 있는 서동주의 모습이 담겼다. 서동주는 허리 라인이 강조된 밀착 원피스로 글래머 몸매를 강조했다.



(사진=서동주 SNS)

여기에 하이힐을 신은 서동주는 이기적인 각선미까지 다 가진 완벽한 몸매로 이목을 사로잡는다. 또 글래머 몸매와 대비되는 핸드폰에 쏙 가려지는 서동주의 작은 얼굴은 놀라움을 더한다.한편 서동주는 서정희의 딸로 최근 KBS 2TV 예능 프로그램 '걸어서 환장속으로'에 출연했다.차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr