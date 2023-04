(사진=언컷포인트)

래퍼 블루(BLOO)가 세 번째 정규 앨범으로 컴백한다.



블루의 정규 3집 앨범 ‘Fox and the City’는 18일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.



‘Fox and the City’는 미국 시리즈 ‘Sex and the City’처럼 사랑과 드라마를 매혹적으로 다뤘으며, 블루만의 자유롭고 치명적인 사랑 감성을 솔직하게 녹여냈다.



‘Fox and the City’은 타이틀곡 ‘muse’을 비롯해 ‘원해’, ‘daddy II’, ‘J’, ‘너는 참 예뻤다’, ‘안아줘’, ‘Black Angel’ 등 총 10곡으로 구성되어 있다.

특히 타이틀곡 ‘muse’는 중독성 있는 멜로디 위에 이성에 대해 느낀 감정을 직관적으로 표현한 가사를 얹어 리스너들에게 플러팅하는 블루의 모습을 그려내 기대감을 더한다.

블루는 앞서 공개된 티저 영상을 통해 이번 정규 앨범만의 무드를 담아내며 기대감을 더욱 높인 바 있다.



한편 블루의 정규 3집 앨범 ‘Fox and the City’는 18일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr