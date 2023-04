(사진=플레디스)

그룹 세븐틴이 미니 10집 ‘FML’ 트레일러 영상을 공개하며 컴백 열기를 이어갔다.



세븐틴은 14일 공식 SNS를 통해 오는 24일 오후 6시에 발매되는 미니 10집 ‘FML’의 트레일러 영상 ‘F*ck My Life : Life in a minute’를 공개했다.

트레일러 영상에는 ‘나를 괴롭히기 위해 완벽하게 구현된 불행한 세상’으로부터 벗어나고자 하는 세븐틴의 이야기가 담겨 눈길을 사로잡는다.



한 편의 영화 예고편을 연상시키는 트레일러 영상은 부서진 차와 어질러진 집을 배경으로 “당신은 당신을 둘러싸고 있는 세상을 어떻게 정의하고 있나요?”라는 문구와 함께 시작된다.



트레일러 영상은 누군가에게 쫓기고 거울을 부수는 등 각자가 마주한 고통의 형태를 표현하는 한편, ‘F*ck My Life’가 아닌 ‘Fight for My Life’의 태도로 고난의 상황을 벗어나기 위해 노력하고 진정한 행복을 찾기 위해 모두 모여 어디론가 떠날 듯한 모습을 담았다.



영상 말미 “그 끝은 어떻게 될까요?”라는 내레이션과 함께 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘F*ck My Life’의 음원 일부가 흘러나와 신보에 대한 기대감을 끌어올렸다.



세븐틴 데뷔 후 첫 더블 타이틀곡이 담긴 ‘FML’에는 ‘F*ck My Life’와 미공개 더블 타이틀곡을 비롯해 각각의 유닛 곡인 ‘Fire’(힙합팀), ‘I Don’t Understand But I Luv U’(퍼포먼스팀), ‘먼지’(보컬팀)와 단체 곡 ‘April shower’ 등 총 6곡이 수록된다.



한편 미니 10집 ‘FML’은 국내외 선주문량 400만 장을 넘기며 세븐틴의 앨범 선주문량 자체 최고기록을 경신했고, 이로써 세븐틴은 일찌감치 ‘커리어하이’를 예고했다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr