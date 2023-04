[종합] 최초 경매가 7배나…'노머니 노아트' 최고가 기록 또 나왔다

S전자에 재직 중인 직장인 화가 미미의 작품이 2100만 원에 최종 낙찰됐다.지난 13일 방송된 KBS2 '노머니 노아트'에서는 작품 속에 자신의 분신을 투영한 작가들 특집으로 진행됐다.'피그미'라는 분신을 들고 온 미술 작가 미미가 아트 큐레이터 김민경과 함께 무대에 올랐다. 미미는 "S전자에 17년째 재직 중이면서 패션, 굿즈 등의 컬래버레이션 작업을 진행하기도 한 직장인 화가"라고 자신을 소개했다. 미미는 회사 생활에서 영감을 받아 탄생시킨 히트 캐릭터 '피그미'를 비롯해, 올해부터 세계관을 확장한 '돼지코 친구'들을 함께 그린 'WANTED-Dream of My Life'를 공개했다. 미미의 작품엔 "기존 작업보다 훨씬 더 디테일해졌다"는 호평이 이어졌다.국제 미인대회 출신의 미술 작가 류노아가 모니카와 짝을 이뤄 등장했다. 류노아는 "지방에서 처음 서울에 올라와 사람들의 모습을 보면서, 나와 현대인들의 욕망을 투영시킨 ‘몬스터’를 그리게 됐다"며, 강렬한 기운이 뿜어져 나오는 'MONEY MONSTER'를 선보였다. 특히 류노아의 작품에는 자본을 상징하는 L사 명품 가방이 과감히 해체돼 곳곳에 배치되어 있어 시선을 사로잡았다. 류노아는 작품의 경매 시작가로 "L사 명품 가방의 가격"인 406만 원을 제시했다.다음으로는 세계적 미술지에 '꼭 봐야 할 작가' 50인에 선정된 인물이자, 작품 구매 대기만 1년이 걸린다는 미술 작가 김명진이 봉태규와 함께 나왔다. 이날 김명진이 공개한 작품은 'Edgewalker'로, 김명진의 분신이자 영웅 같은 존재인 '젤리맨'이 행복을 나눠주러 떠나는 모습이 묘한 마력을 안겼다. 봉태규는 "김명진 작가가 2년 전까지는 어두운 추상화를 그리다가, 해당 배경 위에 '젤리맨'을 그리게 되면서 인기가 많아졌다"며 "부츠를 신던 젤리맨이 자전거를 타기 시작한 작품이라 소장 가치가 높다"고 아트 컬렉터들을 유혹했다.개코와 짝을 이뤄 등장한 신창용은 1980년대를 상징하는 영웅인 '백 투 더 퓨처' 속 마티, 브라운 박사와 이소룡을 그린 작품 'RNB'를 선보였다. 신창용은 그림 속에 자신의 분신까지 함께 등장시켜, 세 영웅들과 함께 숲에서 라면을 먹고 있는 장면을 위트 있게 담아내 "재밌다"는 반응을 얻었다. 라면을 뺏어 먹고 있는 다람쥐 등 디테일이 가득한 작품에 전현무와 봉태규는 "내가 좋아하는 요소가 다 들어 있다"며, 작품에 푹 빠진 모습을 보였다.주제를 개성 있게 담아낸 네 작품에 박수가 쏟아진 후, 투표를 거쳐 최종 경매에 오를 작품으로는 미미 작가의 ‘WANTED-Dream of My Life’가 선정됐다.이후 시작된 경매는 쫄깃함의 연속이었다. 동시다발 응찰에 힘입어 경매가는 미미 작가의 희망 낙찰가인 600만 원을 순식간에 뛰어넘어 1000만 원을 거침없이 돌파했다. 끈질긴 3파전과 다크호스의 등장으로 호가가 2000만 원까지 치솟은 가운데, 작품은 최초 경매가인 300만 원을 일곱 배나 웃도는 2100만 원에 최종 낙찰됐다.이는 ‘노머니 노아트’ 첫 회에 기록한 이사라 작가의 ‘WHERE IS YOUR WONDERLAND’ 낙찰가와 동률의 기록이다. 미미는 "지금의 상황이 믿어지지 않는다"면서도 "일희일비하지 않고 본연의 작업을 해 나가겠다"고 밝혔다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr