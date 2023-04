세븐틴, 미니 10집 두 번째 오피셜 포토 공개…'타성에 젖은 나' 표현

그룹 세븐틴이 미니 10집 두 번째 버전 오피셜 포토를 공개하며 컴백 열기를 더했다.



세븐틴은 13일 공식 SNS를 통해 오는 24일 오후 6시 발매되는 미니 10집 ‘FML’의 오피셜 포토 ‘Faded Mono Life’ 버전을 게재했다.

이들은 ‘Faded Mono Life’ 버전을 통해 특별할 것 없는 일상, 단조로운 시간을 보내고 있는 ‘타성에 젖은 나’를 표현했다.

‘Faded Mono Life’ 버전은 오피셜 포토와 영상이 함께 공개된 점이 이채롭다. 세븐틴은 사무실을 연상케 하는 공간 속 각각의 오브제를 통해 지루하고 반복되는 일상을 보여 주는 동시에 13인 13색 빛나는 비주얼을 발산하고 있다.

무엇보다 데뷔 후 첫 더블 타이틀곡이 담긴 ‘FML’에는 ‘F*ck My Life’와 미공개 더블 타이틀곡을 비롯해 각각의 유닛 곡인 ‘Fire’(힙합팀), ‘I Don’t Understand But I Luv U’(퍼포먼스팀), ‘먼지’(보컬팀)와 단체 곡 ‘April shower’ 등 총 6곡이 수록된다.



앨범명 ‘FML’은 신세를 한탄하거나 자책하며 삶을 비관하는 속어 ‘F*ck My Life’의 줄임말로, 세븐틴은 좋지 않은 상황에서 끝없이 부정적인 생각에 매몰되기보다는 ‘FML’을 건강한 관점으로 재해석해 능동적이고 긍정적인 태도로 승화시킬 것을 예고했다.

