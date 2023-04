(사진=클라라 SNS)

배우 클라라가 섹시미를 뽐냈다.



클라라는 5일 "How was your last weekend?"라고 적었다.



함께 공개한 사진 속에는 하얀색 원피스를 착용한 클라라의 모습이 담겼다. 클라라는 가슴 부분이 절개된 하얀색 원피스에 검은색 원피스를 매치해 남다른 섹시미를 뽐내고 있다.



(사진=클라라 SNS)

특히 어깨 부부이 강조된 의상에 클라라의 작은 얼굴이 더욱 작아 보여 놀라움을 자아낸다. 또 클라라는 뮤지컬 배우 홍지민과 다정한 인증사진을 공개하기도 했다.한편 클라라는 2019년 재미교포인 사무엘 황과 결혼했다.차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr