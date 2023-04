세븐틴, 미니 10집 'FML' 프로모션 스케줄러 공개…본격 컴백 준비 돌입

그룹 세븐틴 미니 10집 ‘FML’ 프로모션에 본격 돌입한다.

세븐틴은 4일 공식 SNS를 통해 오는 24일 발매되는 ‘FML’의 프로모션 스케줄러를 공개했다.

공개된 프로모션 스케줄러에 따르면, 오는 12일 오피셜 포토를 시작으로 ‘‘F*ck My Life’ : Life in a minute’, 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 오피셜 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠가 순차적으로 공개된다.



특히, 미니 10집의 버전명 ‘Fallen, Misfit, Lost’, ‘Faded Mono Life’, ‘Fight for My Life’가 공개돼 앨범명 ‘FML’을 활용한 각각의 버전이 어떤 메시지를 담게 될지 다양한 해석과 추측을 낳으며 컴백 기대감을 더하고 있다.



무엇보다 세븐틴은 데뷔 후 첫 더블 타이틀곡을 선보인다. ‘FML’에는 ‘F*ck My Life’와 미공개 더블 타이틀곡을 비롯해 각각의 유닛 곡인 ‘Fire’(힙합팀), ‘I Don’t Understand But I Luv U’(퍼포먼스팀), ‘먼지’(보컬팀)와 단체 곡 ‘April shower’ 등 총 6곡이 수록된다.



한편 세븐틴은 오는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 10집 ‘FML’ 발매한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr