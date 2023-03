(사진=쇼파르엔터테인먼트)

볼빨간사춘기의 신보 무드 샘플러 영상이 공개됐다.



27일 볼빨간사춘기는 공식 유튜브 채널을 통해 '사랑.zip' 무드 샘플러 영상을 공개했다.



선물상자의 리본을 푸는 애니메이션으로 시작하는 영상은 앞서 공개된 스케줄러, 포스터와 마찬가지로 따뜻하고 사랑스러운 느낌을 준다.

다채로운 비주얼과 색다른 콘셉트의 안지영의 모습을 비춰내며 캠코더로 찍은 듯한 영상미가 빈티지한 무드를 완성해 눈길을 사로잡는다.

특히 "Is this love?", "This is love"라는 영상 속 문장을 통해 볼빨간사춘기의 사랑 이야기가 담길 신보 '사랑.zip'에 대한 기대를 더욱 고조시킨다.



한편 볼빨간사춘기의 새 앨범 '사랑.zip'은 오는 4월 16일 오후 6시 각종 음원사이트에서 공개된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr