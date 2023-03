/사진제공=MBC

원탑이 연습 개시 3년 만에 'To You(투유)' 녹음에 들어간다.18일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 틴탑 니엘, 창조 선배님들과 함께 녹음실에 입성한 원탑(JS(유재석), 하하, 이이경, 조세호, 남창희, 양세형, 황광희, 유병재) 연습생들의 모습이 그려진다.3년 전 JS(유재석)를 필두로 뭉친 원탑은 사비로 'To You(투유)' 춤 연습을 시작했다가 결실을 보지 못하고 흩어졌다. '놀면 뭐하니?'를 통해 재결성된 원탑은 3년 전 마무리하지 못한 'To You(투유)' 연습을 다시 시작했다.원탑은 영상 속에서만 봤던 모체그룹 틴탑과 만나 멘토링을 받게 된다. 틴탑에게 원포인트 안무 레슨을 받는가 하면, 녹음 디렉팅을 받는 등 계탄 성덕(성공한 덕후)의 모습을 보여줄 예정이다.녹음실에서는 원탑 멤버들의 치열한 파트 쟁탈전이 벌어져 웃음을 유발한다. 원탑은 몹쓸 가창력을 뽐내는 멤버가 등장하자 "못하면 빼앗아도 되나요?"라고 의욕을 보이는가 하면, 빈 파트를 차지하기 위해 보컬 수업을 받는 등 열정을 뿜어낸다. 그 가운데 JS(유재석)는 니엘의 취향을 저격한 보이스로 "톤이 좋다"는 평가를 받으며 성덕 중 성덕으로 등극한다.산짐승을 부르는 듯한 떼창 파트 녹음에서는 음을 못 맞추는 폭탄 멤버가 등장해 현장을 혼돈에 빠뜨린다. 과연 범인은 누구일지, 또 틴탑 선배님들의 응원 속 원탑은 무사히 녹음을 마칠 수 있을지 관심이 집중된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr