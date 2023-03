(사진=빌리언뮤직)

가수 선미와 비오의 협업곡 '불이 꺼지고'의 뮤직비디오 티저가 깜짝 공개됐다.



음악제작사 빌리언 뮤직은 17일 유튜브와 공식 SNS 등지에 뮤직비디오 티저를 공개했다.



공개된 티저는 선미와 비오가 한 무대에서 등을 기댄 장면으로 시작된다. 두 사람은 마네킹으로 둘러싸인 독특한 분위기의 세트에서 가볍게 몸을 흔들거나 포즈를 취하며 무대를 이어가 눈길을 사로잡는다.



특히 선미의 매혹적인 음색이 압도적인 분위기를 자아낸다. 티저는 비오의 랩이 시작하기 직전 멈춰져 음악 리스너들의 궁금증과 기대감을 한껏 불러 일으키기도 한다.



곡 작업에 이어 뮤직비디오 촬영을 마무리한 두 사람은 상대 아티스트는 물론, 협업곡에 대해 존경심과 높은 기대감을 드러냈다.



선미는 "이번 작업을 위해 비오님을 처음 봤을 때 연예인을 보는 느낌이었다. '내 눈앞에 비오가 있다니' 이런 생각을 했다"며 "처음하는 작업이어서 어색할 줄 알았는데, 자연스럽게 잘 어우러졌다"며 작업 후기를 소개했다.

이어 "이번 협업곡 '불이 꺼지고'에 많은 관심과 사랑을 부탁한다"면서 "선미와 비오에게도 많은 관심을 부탁드린다"고 덧붙였다.



비오 역시 "이번 노래는 선미님과 무척 잘 어울린다는 생각을 했다"면서 "이렇게 좋은 작업에 저를 불러주고 참여시켜줘서 너무 영광이었다"며 "너무 좋은 곡에 참여할 수 있어서 저 또한 재미있게 작업했다"고 작업 소감을 드러냈다.



'불이 꺼지고'는 음악계를 주름잡는 차트 이터(Chart Eater)들이 한데 뭉치면서, 공개 전부터 화제를 모았다.



음악 작업에는 각종 차트를 섭렵하고 있는 선미와 비오를 비롯해, 싸이와 방탄소년단(BTS) 슈가의 히트곡 'That That'(prod. & feat. SUGA of BTS), 아이유와 BTS 슈가의 협업곡 '에잇'(Prod. & Feat. SUGA of BTS) 등 다수의 히트곡으로 차트 정상을 휩쓴 프로듀서 '엘 캐피탄'(EL CAPITXN), 그리고 그룹 엑소, NCT, 워너원의 음악작업을 전개해 실력을 뽐냈던 프로듀싱팀 '벤더스'(VENDORS) 등 내로라한 창작자들이 집결했다.



감각적인 뮤직비디오 역시 다이나믹듀오, 자이언티, 이적 등 수많은 아티스트들의 뮤직비디오를 통해 독보적인 영상미를 자랑했던 유명 비주얼디렉터 김세명 감독이 메가폰을 잡았다.



한편 '불이 꺼지고'는 오는 22일 오후 6시 국내외 음악사이트를 통해 발표된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr