그룹 아이브 멤버 장원영이 근황을 전했다.



장원영은 11일 "Just a few pics of me chillin"라고 적었다.



함께 공개한 사진 속에는 짧은 크롭 스타일의 아우터에 편안한 운동복 스타일의 팬츠를 매치한 장원영의 모습이 담겼다. 장원영은 시크한 미모와 선명한 복근을 뽐내고 있어 눈길을 사로잡는다.



(사진=장원영 SNS)

또 장원영은 거울 셀카를 통해 다양한 매력을 발산하고 있어 팬들의 마음을 설레게 한다.한편 장원영이 속한 아이브는 오는 4월 데뷔 첫 정규 앨범으로 컴백할 예정이다.차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr