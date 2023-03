(사진=안테나)

싱어송라이터 권진아가 단독 공연 추가 회차 티켓이 2분 만에 전석 매진 되며 뜨거운 인기를 입증했다.



소속사 안테나에 따르면 지난 10일 2023 권진아 단독 공연 'The Flag'(더 플래그)의 추가 공연 티켓이 2분 만에 전석 매진됐다. 이로써 권진아는 총 3회차 공연 전석 매진을 기록했다.

앞서 권진아는 오는 4월 1~2일 공연의 티켓이 오픈 3분 만에 전 회차 전석 매진되는 기록을 세웠다. 이에 2023 권진아 단독 공연 'The Flag'에 보내주신 많은 관심과 사랑에 보답하고자 오는 31일 추가 공연 개최를 결정했다.



이번 공연은 권진아가 지난해 6월 개최한 2022 권진아 단독 공연 'The Dreamer'(더 드리머) 이후 10개월 만에 선보이는 단독 공연이다. 지난 2일 발매한 새 EP 'The Flag'의 타이틀곡 'Raise Up The Flag'(레이즈 업 더 플래그) 무대를 비롯해 감성을 일깨우는 풍성한 세트리스트로 무대를 채울 계획이다.



한편 2023 권진아 단독 공연 'The Flag'는 오는 31일~4월 2일 3일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 진행된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr