그룹 트렌드지(TRENDZ)의 신보 ‘BLUE SET CHAPTER. NEW DAYZ’가 일부 베일을 벗었다.



트렌드지(하빛, 리온, 윤우, 한국, 라엘, 은일, 예찬)는 10일 자정 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 싱글 ‘BLUE SET CHAPTER. NEW DAYZ’ 하이라이트 메들리를 공개했다.



공개된 하이라이트 메들리 영상에는 타이틀곡 ‘NEW DAYZ’를 비롯해 수록곡 ‘Nightmare’, ‘Fantasy’의 음원 일부는 물론, 각 곡마다 다른 콘셉트까지 고스란히 담겨 글로벌 팬들의 이목을 단숨에 집중시켰다.



‘BLUE SET CHAPTER. NEW DAYZ’는 두려움이 악몽과 같음을 표현한 ‘Nightmare’와 상상 속의 공간에서 탈출하게 된 이야기를 그린 ‘NEW DAYZ’, 상상 속 공간에 갇힌 소년들을 구하러 가겠다는 다짐을 담은 ‘Fantasy’까지 총 3곡이 수록됐다. 전곡 모두 멤버 한국, 라엘, 예찬이 작사에 참여한 만큼, 일부 공개된 가사들은 트렌드지가 전할 메시지에 대한 기대감을 더욱 높였다.



특히 트렌드지는 ‘BLUE SET CHAPTER. NEW DAYZ’를 통해 데뷔 이래 최초로 알앤비 팝과 펑크 팝 장르의 곡들을 선보인다. 180도 달라진 콘셉트를 비롯해 하이라이트 메들리에서 엿볼 수 있는 트렌드지의 확장된 음악적 스펙트럼은 이번 컴백의 열기를 더한다.



최근 콘셉트 포토와 무드 트레일러 등의 티징 콘텐츠로 컴백 예열에 돌입한 트렌드지는 ‘BLUE SET CHAPTER. NEW DAYZ’에서 극복과 다짐으로 이룬 성장을 통해 희망의 손길을 건넬 예정이다.



한편, 트렌드지는 오는 15일 오후 6시 발매되는 ‘BLUE SET CHAPTER. NEW DAYZ’에서 새로운 장르부터 콘셉트, 그리고 뮤직비디오를 통한 연기 도전까지, 새로운 도약을 시작한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr