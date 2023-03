(사진=더다이얼뮤직 제공)

가수 빅원(BIGONE)의 새 디지털 싱글이 오늘(6일) 발매된다

오늘( 6일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매되는 새 디지털 싱글 ‘빛(hope)’(Feat. 한요한)은 빛을 빗댄 가사와 멜로디컬한 팝펑크 사운드를 기반으로 한 곡이다. 여기에 한요한이 피처링을 맡아 시너지를 더했다.

빅원은 앨범 발매를 앞두고 지난 3일 공식 SNS를 통해 자필 가사를 공개한 데 이어, 지난 5일 앨범 커버를 선공개하였다.

공개된 가삿말은 ‘지나간 시간들 전부 간절히 바랐던/ 거기로 난 결국 도착한다고 말해줘’로 시작되며, ‘거칠게 구는 세상과 차갑게 덮은 어둠 속/ 어쩔 땐 반짝이는 네가 난 눈부시는 걸’ 라는 노랫말로 힘든 삶 속에 희망을 이야기하여 빅원이 노래에 담은 메시지에 대한 관심을 증폭시켰다.

또한 지난 5일 공개된 앨범커버는 가사를 상징하는 듯 반짝이는 밤 풍경을 배경으로 깨진 유리창을 담아 인상적인 여운을 남겼다. 앨범 커버의 하단에는 ‘LOVE IS LIKE PUNK, NOT DEAD’라는 다음 앨범을 예고한듯한 의미심장한 문구를 게재하였다.

한편, 빅원의 새 디지털 싱글 ‘빛’은 오늘 오후 6시 각종 음원 사이트에서 만날 수 있다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr