[종합] '나는 솔로' 13기 女 직업 공개→첫 데이트…한의사 영철 인기남 등극

'나는 솔로' 13기 여성들의 직업과 나이가 공개됐다.지난 1일 방송된 ENA와 SBS PLUS '나는 솔로'에서 13기 여성의 자기소개를 했다.영숙은 34세의 약사로, "다정한 마초남이 이상형이다. 남자다우시면서 약간의 섬세한 성격, 툭툭 던지시는 말이 위트있는 분을 좋아한다"고 밝혔다. 이어 "너무 잘생기신 분보다는 골격이 남자답고 듬직하신 분"이라고 영식을 염두에 둔 듯한 구체적인 이상형을 밝혔다.정숙은 33세의 오르가니스트로, 대학교에서 외래 교수로 아이들을 가르치고 있다고 해 모두의 박수를 받았다. 특히 정숙은 사비를 들여 오르간을 공수해 환상적인 연주로 역대급 장기자랑을 선보였다.순자는 36세 클라우드 엔지니어로, 영어, 중국어, 한국어가 모두 가능한 언어 능력자임을 밝혔다. 그는 "외모는 덜 보고 삶에 진지하고 자기 일을 열심히 하는 분"이라고 이상형을 덧붙였다.영자는 34세 대기업 택스팀 과장으로, 웨이트 트레이닝과 등산을 즐겼다. 그는 "좋아하는 마음을 잘 못 감춰서 서로 ‘좋아좋아’ 하는 관계가 좋다"며 "결혼할 생각이 너무나 크다"고 고백했다.34세 옥순은 항공사의 사무장으로 근무 중인, 현직 스튜어디스였다. "개그 코드가 맞는 사람"이 이상형이라는 옥순은 "소중한 시간에서 정말 행복하고 아름다운 인연을 만들어가고 싶다. 허경환, 데프콘이 이상형"이라고 강조했다.현숙은 30세로, 백화점 VIP 마케팅팀에서 일한다는 반전 직업을 공개, 모두를 놀라게 했다. 현숙은 "연하 킬러였다. 연하랑 동갑만 만나 그걸 깨고 싶어서 나온 거라 만족한다"며 "위로 나이 차이는 전혀 상관없다. 결론은 오빠들이랑 연애 잘 해보겠다는 것"이라고 선언했다.자기소개를 마치고 13기 솔로들의 마음은 요동쳤다. 정숙은 상철에게 푹 빠진 마음을 드러냈다. 또 광수는 처음부터 호감을 느낀 현숙, 순자가 자신과 마찬가지로 IT 종사자임에 놀라며 “무의식적 센서가 발동한 것 아닌가”라고 말했고, 영철은 자신보다 3세 연상인 영숙에게 부담을 느꼈음을 은근히 털어놨다. 영숙과 마찬가지로 부산 출신인 영식은 “첫 인상부터 영숙님이었다”고 직진을 예고했고, 상철은 “오늘 자기소개 듣고는 현숙님~”이라고 정숙과 엇갈린 사랑의 작대기를 예감케 했다.첫 데이트 매칭은 솔로녀들의 선택으로 진행됐다. 여기서 영식은 영숙의 선택으로 ‘부산 커플’이 되었다. 하지만 첫인상 선택에서 4표를 싹쓸이했던 인기남 영철과 영호는 나란히 '0표 굴욕'을 당했다. 광수는 순자의 선택으로 커플이 됐고, 첫인상 선택에서 0표에 머물렀던 상철은 정숙, 영자, 옥순의 선택을 받으며 ‘3:1 데이트’의 주인공이 됐다.광수, 순자는 IT 종사자라는 공통점으로 빠르게 가까워졌다. 광수는 자신을 선택하지 않은 다른 솔로녀들에게 "저 같은 좋은 남자를 놓쳐서 안타깝네"라고 농담을 던졌다. 순자는 "바보들이다. 나만큼 보는 눈이 없어"라고 맞장구를 쳤다. 이어 광수는 "여자랑 대화하는 게 2년 전까지 무서웠는데 지금은 선수"라고 너스레를 떠는가 하면, 안경을 벗으며 "어떠냐, 너무 설레냐? 뭇 여성분들의 마음을 어지럽혀서 심란하게 안하려고 (안경을) 쓰고 다닌다"고 농담을 해, 순자를 깔깔 웃게 만들었다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr