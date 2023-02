포레스텔라, 'MBC 대상' 전현무 만난다…'전참시' 출격

그룹 포레스텔라(Forestella)가 첫 관찰 예능으로 활동 영역을 재차 넓힌다.27일 소속사 비트인터렉티브는 "포레스텔라(강형호, 고우림, 배두훈, 조민규)가 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에 출연한다. 앙코르 콘서트 현장 비하인드도 방송으로 공개될 예정이다"라고 밝혔다.포레스텔라는 지난해 첫 단독 리얼리티 콘텐츠 '숲속의 포레시피'를 한국과 일본에서 공개한 데 이어 데뷔 후 첫 관찰 예능 프로그램으로 '전지적 참견 시점' 출연을 확정 지었다.KBS 2TV '불후의 명곡'을 비롯한 각종 음악 예능부터 토크쇼 형식의 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 리얼한 일상을 보여주는 '전지적 참견 시점'까지 활동 영역을 넓힌 포레스텔라가 이번엔 어떤 새로운 매력을 발산할지 관심이 모아진다.지난 25일 열린 앙코르 콘서트 '22-23 The Royal Concert : The palace of Forestella'(더 로얄 콘서트 : 더 팰리스 오브 포레스텔라) 첫 공연 현장에서도 '전지적 참견 시점' 촬영이 진행됐다. 포레스텔라는 관객들에게 직접 '전지적 참견 시점' 출연을 스포일러하며 라이브 무대뿐만 아니라 토크 시간에도 풍성한 즐거움을 선사한 바 있다.포레스텔라는 음악 안팎에서 다채로운 활동으로 팬들과 소통하고 있다. 네 멤버의 케미스트리가 음악에서는 명품 하모니로, 무대 아래에서는 센스 있는 예능감으로 드러나 매번 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.이에 포레스텔라의 다음 활동이 더욱 기대된다. 포레스텔라는 지난해 연말 첫 싱글 앨범 'The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia'(더 블룸 : 유토피아 - 더 보더스 오브 유토피아) 발매에 이어 올해도 전국투어 '22-23 The Royal Concert'와 K-크로스오버 그룹 최초의 북미 5개 도시 투어를 성료하며 크로스오버의 새로운 패러다임을 열었다.끊임없는 소통을 예고한 포레스텔라는 계속해서 음악 안팎으로 활약을 이어갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr