(사진=안테나 제공)





싱어송라이터 권진아가 이국적인 분위기를 뿜어냈다.





권진아는 지난 23일 공식 SNS에 새 EP 'The Flag'의 콘셉트 포토를 게재했다. 사진 속 권진아는 시크하면서도 당당한 눈빛으로 카메라를 응시, 한층 깊어진 분위기를 자랑했다.





특히, 권진아는 리투아니아의 이국적인 분위기와 아티스틱한 감성까지 선보이며 신보를 통해 선보일 새로운 음악과 이야기에 기대감을 고조시켰다.





권진아는 내달 2일 새 EP 'The Flag'를 발매한다. 전작들에 이어 신보 역시 권진아의 자작곡으로 꽉 채워진 가운데, 권진아는 웅장한 밴드 사운드가 가미된 타이틀곡 'Raise Up The Flag'로 확장된 음악적 스펙트럼을 선보일 예정이다.





한편, 콘셉츄얼한 변신으로 컴백 예열을 마친 권진아의 새 EP 'The Flag'는 내달 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.





차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr