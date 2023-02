(사진=플레디스 엔터테인먼트)

황민현이 치명적인 매력을 발산했다.



황민현은 10일 공식 SNS를 통해 미니 1집 ‘Truth or Lie’(트루스 오어 라이)의 ‘Hidden’ 버전 무드 필름을 공개했다.



공개된 영상에서 황민현은 단상 위에 올라 마치 조각상을 떠올리게 한다. 이내 어둠이 걷히고 내리쬐는 빛과 함께 정면을 응시한 황민현은 한층 깊어진 눈빛으로 압도적 아우라를 과시하고 있다.



이어 검은 색의 사과, 커피, 의자 등의 오브제와 다채로운 표정을 가진 여러 명의 황민현이 등장했지만 차례차례 사라지며 단 한 명의 황민현이 남겨 이목을 집중시킨다.



영상 후반부에는 스위치를 내리자 ‘BeLIEve what you want’라는 의미심장한 문구가 나타나 이번 앨범에 담긴 메시지를 궁금하게 만들었다.



한편 황민현의 미니 1집 ‘Truth or Lie’는 27일 오후 6시 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr