(사진=플럼에이앤씨 제공)

배우 임시완이 첫 팬 콘서트 ‘WHY I AM in SEOUL’를 통해 팬들과 4년 만에 만난다.



임시완은 오는 2월 11일 토요일 오후 6시 한남동 블루스퀘어 마스터카드홀에서 ‘2023 임시완 팬 콘서트 WHY I AM in SEOUL’을 개최한다.



이번 팬 콘서트는 오프라인 공연과 함께 온라인 플랫폼 ‘Beyond LIVE(비욘드 라이브)’를 통해 유료 생중계를 동시 진행하며 전 세계 팬들과 소통한다.



티켓 오픈 소식과 함께 공개된 메인 포스터 속 임시완은 내츄럴한 스타일링으로 하늘을 바라보며 생각에 잠겨 있는 모습으로 청순한 비주얼을 뽐냈다. 푸른 하늘과 대비되는 차가운 눈빛은 특유의 밝고 청량한 분위기 속 감춰진 강렬함을 보여주며 관심을 집중시켰다.



이번 팬 콘서트 타이틀 ‘WHY I AM’은 임시완의 이니셜 ‘YIM’을 풀어냈으며, 그가 그동안 보여준 다양한 캐릭터 이전의 본연의 모습을 보여주겠다는 포부도 함께 담아냈다.



‘2019 임시완 팬미팅 ~ Close to You: 더 가까이 ~’ 이후 약 4년 만에 국내 팬들과 만남을 갖는 자리인 만큼 그동안의 팬미팅과는 차원이 다른 모습으로 팬들을 위한 의미 있는 시간을 준비하고 있다. 특히 임시완은 이번 공연 연출에도 직접 참여하며 라이브 풀밴드와 함께 그간 참여했던 OST 무대와 더불어 다양한 댄스 커버까지 한층 업그레이드된 퍼포먼스를 선보일 예정이다.



지난해 영화 ‘비상선언’과 드라마 ‘트레이서’, ‘아무것도 하고 싶지 않아’를 통해 다채로운 연기 변신을 보여주며 활발한 연기 활동을 이어간 그가 어떤 특별한 무대를 준비했을지 팬들의 기대감은 높아지고 있다.



유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr