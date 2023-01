(사진=한터차트 제공)





그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)과 뉴진스(NewJeans)가 한터차트 1월 2주 주간차트에서 1위를 휩쓸었다.





세계 유일의 실시간 음악차트인 한터차트는 오늘(9일) 오전 10시, 2022년 1월 2주 차 주간 월드차트, 음반차트, 그리고 인증차트를 발표했다.





음반, 음원, 인증, SNS, 미디어 등 케이팝 아티스트의 글로벌 데이터를 바탕으로 발표되는 월드차트는 종합차트의 의미를 갖는다. 뉴진스는 1월 2주 주간 월드차트에서 1만4566.22점의 월드 지수로 컴백과 동시에 1위를 차지했다. 이어 주간 월드차트에서 2위는 엔시티 드림, 3위는 임영웅이었다.





한터차트의 차트 기준인 '음반 지수'로 선정된 지난주 음반차트 1위는 65만3212.25점(주간 음반 판매량 70만1241장)을 기록한 뉴진스의 'OMG' 앨범이 자리했다. 뉴진스는 월드차트에 이어 주간 음반차트에서도 정상에 등극했다.





이어 2위는 문빈&산하의 'INCENSE', 3위는 엔시티 드림의 'Candy', 4위는 웨이션브이의 'Phantom', 5위는 에이티즈의 'SPIN OFF : FROM THE WITNESS' 앨범이 차례로 차트에 진입했다.





6위는 슈퍼주니어의 'The Road', 7위는 뉴진스의 'New Jeans', 8위는 에스파의 '2022 Winter SMTOWN : SMCU PALACE (GUEST. aespa)', 9위는 있지의 'CHESHIRE', 10위는 에스엠타운의 '2022 Winter SMTOWN : SMCU PALACE' 앨범이 차트인 했다.





주간 인증차트 1위는 엔시티 드림의 'Candy' 앨범이었다. 엔시티 드림은 2주 연속 인증차트 1위까지 거머쥐며 끊임없는 인기를 입증했다.





이어서 2위는 레드벨벳의 'The ReVe Festival 2022 - Birthday', 3위는 스트레이 키즈의 'MAXIDENT', 4위는 ATBO의 'The Beginning : 始作', 5위는 RM의 'Indigo', 6위는 크래비티의 'NEW WAVE', 7위는 에이티즈의 'SPIN OFF : FROM THE WITNESS', 8위는 세븐틴의 'SECTOR 17', 9위는 블랙핑크의 'BORN PINK', 10위는 슈퍼주니어의 'The Road : Celebration' 앨범이 이름을 올렸다.





한터차트의 1월 2주 차 주간 차트 집계 기간은 1월 2일부터 1월 8일까지다. 월드차트는 케이팝 아티스트의 글로벌 데이터를 바탕으로 발표되고, 음반차트는 전 세계 음반 판매량을 바탕으로 한 음반 지수를 기준으로 순위가 발표된다. 인증차트는 해외 팬들의 정품 앨범 인증량을 기준으로 한다.





각 앨범 차트 성적 및 판매량에 대한 더 자세한 내용은 모바일 '후즈팬(Whosfan)' 앱과 한터차트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr