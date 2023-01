장성규X김성규, ‘교양있고’ MC 발탁...화끈한 호흡 예고

(사진=드라마하우스스튜디오 제공)



장성규와 김성규가 LG유플러스 새 아이돌 예능 ‘교양있高 : EDU K-DOL’ MC로 발탁됐다.



아이돌 교양 검증 예능 ‘교양있高 : EDU K-DOL(이하 교양있고)’는 MC로 뭉친 ‘투 성규’가 월드클래스가 되기를 꿈꾸는 아이돌의 부족한 교양을 진단하고, 역사, 경제, 과학, 등 다양한 분야의 특급 족집게 강사들이 그에 맞는 강의를 풀어내는 아이돌 지식 멘탈 케어 프로젝트다. 빠르고 쉽게 지식을 전달해줄 인기 강사의 다채로운 강의뿐만 아니라 월클을 준비하는 아이돌의 매력까지 함께 지켜보는 재미로 시청자들을 사로잡을 전망이다.



이에 아나운서에서 프리랜서로 전향한 이후 다양한 방송에서 거침없는 입담과 타고난 센스로 MZ세대의 마음을 사로잡은 장성규와 아이돌을 넘어 뮤지컬까지 섭렵한 만능 대세돌 인피니트 김성규가 ‘투 성규 브라더스’로 호흡을 맞춰 프로그램을 이끈다.



두 사람은 날카롭게 후배 아이돌의 매력을 낱낱이 파헤치기도 하고, 화끈한 입담과 특유의 친화력으로 ‘교양있고’의 분위기를 이끌어갈 예정이다.



성공한 아이돌은 ‘지식’ 떡잎부터 다르다는 것을 선보일 아이돌 교양 검증 예능 ‘교양있高 : EDU K-DOL’은 오는 1월 중 공개될 예정이다.

