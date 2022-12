(사진=하이업엔터테인먼트)

그룹 스테이씨(STAYC)가 대만 첫 팬미팅을 성료했다.



스테이씨는 지난 10일 대만 타이베이 국제 컨벤션 센터(TICC)에서 'STAYC 1st Fan Meeting in Taipei [Hello STAYC] (스테이씨 퍼스트 팬미팅 인 타이베이 [헬로 스테이씨]'를 열고 현지 팬들을 만났다.



이날 'SO BAD (쏘 배드)'와 'BEAUTIFUL MONSTER (뷰티풀 몬스터)' 무대로 오프닝을 연 스테이씨는 'RUN2U (런투유)', 'SO WHAT (쏘 왓)', 'I'll BE THERE (아일 비 데어)' 등 다채로운 무대를 선보였다.



특히 최근 발매된 일본 데뷔 싱글 'POPPY (파피)'를 깜짝 선사하며 팬들의 뜨거운 분위기를 이끌어낸 스테이씨는 대만 첫 방문 소감과 대만과 관련된 토크로 글로벌 팬들과 소통하했다.

스테이씨는 팬들이 한 질문에 직접 답해주는 'Hello STAYC Answer STAYC'코너와 멤버들을 두 팀으로 나눠 대결을 펼치는 '스테이씨 VS 스테이씨' 코너, 현지 팬들과 함께 로컬 노래를 부르며 즐거운 추억을 만들었다.

특히 팬들은 팬미팅 전날 생일을 맞은 멤버 재이를 위한 생일 축하 이벤트를 진행하며 스테이씨의 남다른 팬 사랑에 화답하듯 다양한 이벤트를 준비해 스테이씨를 감동케했다.

이와 관련 스테이씨는 "항상 멀리서 응원해 주신 대만 스윗분들을 만날 수 있어 정말 기쁘다. 대만 스윗분들과 행복한 추억 많이 만들고 싶고, 잊지 못할 시간이 될 것 같다"고 소감을 전했다.



한편 스테이씨는 연말까지 활발하게 팬들을 만나며 바쁜 행보를 이어갈 계획이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr