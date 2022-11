'연 매출 10억' 테이, "한 달 만에 25kg 쩠다"

'라디오스타' 온에어 메이트 특집 / 사진제공=MBC

이석훈이 마성의 매력으로 팬들의 마음을 새롭게 훔칠 NEW 유죄댄스를 ‘라디오스타’에서 최초로 공개한다. 이어서 그는 다가오는 연말 본업인 가수 활동으로 "죄를 짓겠다"고 선언한다.9일 밤 11시 10분 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 이석훈, 테이, 키, 민호가 출연하는 ‘온에어 메이트’ 특집으로 꾸며진다.뮤지컬, 너튜브, SG워너비 등 다양하게 활동 중인 이석훈은 마성의 매력으로 팬들의 마음을 훔쳐 '유죄 인간'이라는 별명이 붙었다. 이석훈은 다가오는 연말 “본업으로 죄를 짓겠다”고 선언하며 솔로 활동 계획을 들려준다.과거 ‘라디오스타’에서 남다른 댄스 실력으로 화제를 모았던 이석훈은 본업 활동을 앞두고 NEW 유죄 댄스를 최초로 공개한다. 뉴진스의 ‘hype boy’에 맞춰 현란한 움직임을 보여주는 그의 댄스에 샤이니 키와 민호 역시 박수를 보냈다.이석훈은 데뷔 시절 소속사 사장님의 한 마디에 ‘안경좌’에 등극한 비화도 공개한다. 이어 트레이드 마크인 안경을 벗고 방송활동을 하다가 “안경을 써야 할 운명”을 체감한 순간들을 귀띔해 폭소를 자아낼 예정이다. 또 이석훈은 조금만 먹어도 살이 찌는 체질이라며 ‘유죄 몸매’를 위한 철저한 몸매 관리 비법을 공개해 MC들의 감탄을 자아낸다.반면 발라드계 대식가 테이는 어렸을 때부터 남달랐던 먹성을 공개한다. 그는 동네 뷔페 음식점을 찾았다가 출입 금지까지 당한 웃픈 사연을 들려준다. 또 남들과 다른 스케일의 집밥 사이즈를 공개해 모두를 놀라게 한다.테이는 또한 남다른 먹성이 사업에 도움이 된다고 귀띔하며 “메뉴 개발하며 한 달 만에 25kg이 쪘다”고 고백한다. 그러면서 연 매출 10억으로 성장한 햄버거 가게 근황을 공개해 시선을 끈다.뿐만 아니라 테이는 노안 외모 때문에 생긴 일화에 대해서도 털어놓는다. 그는 가수 선배 임재범에게 노안 후배로 인정(?) 받았던 사연을 고백해 웃음을 안길 전망이다.'유죄 인간' 이석훈의 NEW 유죄 댄스는 9일 밤 11시 10분에 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr