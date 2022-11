(사진=진아름 SNS)

모델 진아름이 우아한 미모를 자랑했다.



진아름은 7일 "winter is just around the corner"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.



사진 속에는 코듀로이 소재의 점프 수트 패션을 완성한 진아름의 모습이 담겼다. 진아름은 브라운 컬러의 재킷을 걸친 채 핸드백과 모자로 포인트를 줬다.



또 어딘가를 응시하며 환한 미소를 짓고 있는 진아름의 우아한 미모가 돋보인다.



한편 진아름은 배우 남궁민과 지난 10월 7일 결혼식을 올렸다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr