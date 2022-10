첫방 앞둔 SBS '더 리슨', 관전 포인트는?

SBS 음악 예능 '더 리슨: 우리가 사랑한 목소리'의 버스킹 현장이 담긴 첫 스틸과 관전 포인트가 공개됐다.'더 리슨: 우리가 사랑한 목소리'는 허각, 신용재(2F), 김원주(2F), 임한별, 손동운(하이라이트), 주호, 김희재가 서울 신촌에서의 첫 버스킹을 시작으로 활력이 넘치는 예술관광 대표도시 광주 곳곳에서 광주를 맛보고 버스킹 공연을 펼치는 프로그램이다.'더 리슨'은 버스킹의 성지 서울 신촌에서 첫 공연을 가진다. 이후 광주의 전통 시장부터 대학교, 최근 뜨고 있는 SNS 핫플레이스까지 발길이 닿는 대로 버스킹 무대를 펼칠 예정. 출연진들은 그 동안 몰랐던 광주의 다양한 매력과 광주 시민들의 호응에 반해 더욱더 열정적인 버스킹 무대를 선보였다는 후문. 특히 멤버들은 예고 없이 불쑥 펼쳐진 무대에도 망설임 없이 라이브 실력을 보여 진정한 보컬 강자로서의 모습을 보였다고 한다.일곱 명의 남성 보컬리스트들은 '더 리슨'으로 만나 서울과 광주 곳곳을 누비며 점차 완성돼 가는 하모니와 함께 남자들의 우정 또한 깊어져 서로 가까워지고 편해진 모습을 선보일 예정이다.가수 7명이 노래방에 가서 노래를 부른다면? 놀이공원에서 디스코팡팡을 타고 노래를 부른다면? 포차에서 자신의 노래가 나온다면? '더 리슨'에서는 얌전한 가수들의 발칙한 반전 모습 또한 공개될 예정이다.'더 리슨'만의 가장 특별한 점은 프로그램을 통해 출연진들의 신곡이 발표되고, 또한 방송에서 신곡 무대가 최초로 공개된다는 점이다. 특히 첫 방송에 앞서 지난 16일 각 음원사이트를 통해 정식 발매된 단체 신곡 'My First Love (나와 결혼해 줄래요)'는 달콤한 프로포즈 송으로 발매 이후 차트에서 순항을 이어가며 리스너들의 큰 사랑을 받고 있다.일곱 멤버들이 함께 부른 'My First Love (나와 결혼해 줄래요)'에 이어 솔로곡 발매 첫 번째 주자로 나선 김희재의 '너에게 하지 못한 말'이 오는 23일 오후 6시 음원사이트를 통해 발매되며, 이후 순차적으로 멤버들의 개별 신곡이 공개될 예정이다.한편 '더 리슨'은 오는 29일 첫방송된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr