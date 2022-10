(사진=딩고 뮤직 '킬링 보이스' 캡처)

뮤지컬 배우 카이가 '킬링 보이스'를 통해 마치 한편의 공연을 선사했다.



딩고 뮤직은 지난 18일 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 뮤지컬 배우 카이의 '킬링 보이스' 영상을 공개했다. 공개된 영상에서 카이는 "재미있는 얘기 하나 해드리겠다"며 곧바로 첫 곡으로 뮤지컬 '스토리 오브 마이 라이프(The Story Of My Life)'의 대표 넘버 '나비'로 '킬링 보이스'의 화려한 스타트를 끈었다.



마치 한 편의 뮤지컬 공연 속으로 빨려 들어가는 듯한 강한 여운과 함께 오프닝 무대를 마친 카이는 "'킬링 보이스'에서 여러분을 만나게 돼 기쁘다. 저의 4집 '카이 온 뮤지컬(KAI ON MUSICAL)'에 담긴 대표 뮤지컬 넘버들을 준비했다. 끝까지 즐겁게 들어달라"며 첫인사를 올렸다.



이어 카이는 '너의 꿈속에서', '결코 질 수 없는 싸움', '신이여', '지금 이 순간', '내일로 가는 계단'까지, 지난 '카이 온 뮤지컬' 앨범에 수록된 곡들이자 뮤지컬 '프랑켄슈타인', '엑스칼리버', '레베카', '지킬 앤 하이드', '더 라스트 키스' 등 자신의 출연작 대표 넘버들을 연달아 선보이며 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.



특히 카이는 지난 2020년, 배우가 아닌 가수 카이로서 직접 작사, 작곡한 첫 번째 자작곡 '함께 흔들리자'를 열창하며 말이 필요 없는 탄탄한 가창력을 마음껏 발산해 리스너들의 마음을 사로잡았다.



카이는 '믿고 보는 뮤지컬 배우'다운 엄청난 성량과 섬세한 감정 표현, 환상적인 라이브로 보는 이들의 눈과 귀를 모두 압도하며 마지막으로, "앞으로 뮤지컬 배우 카이를 많이 사랑해 주시고, 응원해 달라. 감사하다"고 소감을 전하며 '킬링 보이스'를 마쳤다.



한편, 뮤지컬 배우 카이는 계속해서 다양한 활동으로 대중과 소통할 예정이다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr