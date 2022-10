(사진=쇼플레이엔터테인먼트)

정동원의 배우 데뷔작 ‘뉴 노멀’ 영화가 해외 글로벌에서도 뜨거운 반응이 이어지고 있다.



제38회 바르샤바 국제 영화제(Warsaw Film Festival)와 제36회 리즈 국제 영화제(Leeds International Film Festival) 경쟁 부문에 영화 ‘뉴 노멀’이 공식 초청됐다. 앞서 제66회 런던국제영화제 공식 초청에 연이은 쾌거다.



먼저 ‘뉴 노멀’은 바르샤바 국제영화제 경쟁부문에 공식 초청됐다. 바르샤바 국제영화제는 폴란드에서 오는 14일부터 23일까지 열리며, 국제영화제작자협회(FIAPF)가 인정한 A급 영화제이다. 칸, 베니스, 베를린과 함께 세계에서 가장 중요한 영화제 중 하나로 세계 영화계의 수작들을 선정해 선보이는 영화제이다.



바르샤바 국제영화제 페스티벌 디렉터 스테판 로딘(Stefan Laudyn)은 “우와! ‘뉴 노멀’ 진짜 잘 만들었어요! 너무 좋아요! 장르가 드라마든 호러든 코미디든 상관없을 만큼, 영화 시작부터 스토리와 등장인물에 완전히 매료됐습니다.(Bang! The film is so well made! I love it! Very early in the film it became irrelevant is it's a drama, a horror, a comedy, a whatever. I got completely captured by the story, by the characters.)”라는 극찬으로 초청 이유를 밝혔다.



리즈 국제영화제 측도 “‘뉴 노멀’은 계속되는 놀라움으로 끝까지 눈을 뗄 수 없게 만드는 잘 짜여진 스토리를 가진 영화로, 매우 기발할 뿐만 아니라 몰입할 수 밖에 없는 강렬함을 선사하는 작품이다.(NEW NORMAL is a very inventive and compelling film, with a very well-crafted story that continues to surprise and grip through to the end.)”라며 초청 이유와 함께 먼저 러브콜을 보내와 영화 ‘뉴 노멀’의 글로벌 화제성을 실감케 했다.



리즈 국제영화제는 영국에서 오는 11월 3일부터 17일까지 열리고, 잉글랜드에서 가장 큰 규모를 자랑하는 영화제로 대중성과 작품성을 겸비한 완성도 높은 작품들만을 선정하고 있다. 한국 영화 중에서는 봉준호 감독의 ‘마더’, 연상호 감독의 ‘부산행’, 이창동 감독의 ‘버닝’ 같은 뛰어난 작품들이 리즈 국제영화제에서 빛을 밝혔다.



이렇듯 영화 ‘뉴 노멀’은 부천 국제영화제를 통해 공개된 이후, 런던 국제영화제, 바르샤바 국제영화제, 리즈 국제영화제 등 해외 유명 영화제들로부터 연이은 찬사와 함께 공식 초청을 받으며 언어와 국경을 뛰어넘는 높은 몰입감과 완성도를 인정받아, 전세계 영화제들로부터 잇따라 러브콜이 이어지고 있다.



영화 ‘뉴 노멀’은 소셜미디어가 범람하는 시대, 외로움과 고단함을 짊어진 6명의 인물들이 4일 동안 서로 스쳐 지나가며 섬뜩한 공포과 마주하게 되는 기묘한 이야기로, 한 끗 다른 서스펜스로 무장한 MZ 세대의 새로운 수난극이다.



정동원은 정범식 감독의 ‘뉴 노멀’로 스크린에 정식 데뷔했으며, 제26회 부천 국제영화제(BIFAN) 개막식과 폐막식 레드카펫 행사에 참석해 관객들과 소통을 나눴다.



또한 정동원은 최근 프로미스나인의 박지원과 듀엣으로 호흡을 맞춘 ‘월드 피스 프로젝트’의 첫 번째 음원 ‘Love Actually’를 발매했다. 이외에도 TV조선 ‘화요일은 밤이 좋아’, ‘개나리학당’ 등 다수 프로그램의 진행을 맡아 MC로서도 두각을 드러냈다. 이처럼 정동원은 가수이자 배우로서 다방면으로 활약하며 ‘만능 엔터테이너’의 면모를 갖춘 아티스트로 성장해 계속해서 이목이 집중된다.



한편, 정동원은 오는 11월 새 미니앨범으로 컴백을 앞두고 있다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr