(사진=쇼플레이엔터테인먼트)

가수 정동원과 프로미스나인 박지원이 'Love Actually' 인터뷰 영상을 통해 훈훈함을 전한다.



쇼플레이엔터테인먼트가 지난 10일 공식 유튜브 채널을 통해 정동원X박지원의 'Love Actually' 간단 인터뷰 영상을 게재했다. 영상 속에는 'Love Actually'와 관련된 다양한 질문에 답하는 정동원, 박지원의 모습이 공개됐다.



먼저 정동원은 "다른 사람과 듀엣으로 이렇게 음원을 발매한다는 게 흔치 않은 기회인데 '월드 피스 프로젝트'가 음원 수익금을 힘드신 분들께 기부하는 좋은 취지를 가지고 있고, 이렇게 뜻깊은 앨범을 프로미스나인 박지원 선배님과 같이 작업하게 돼서 영광이고 기쁘다"며 듀엣 참여 소감을 전했다.



박지원 또한 "많은 분들이 아시다시피 정동원 님과 같은 훌륭한 아티스트와 함께 '월드 피스 프로젝트'에 참여하게 돼 너무 기쁘고 영광스럽게 생각하고 있다"고 밝혔다.



이어 박지원은 제일 좋아하는 파트로 정동원의 '별보다도 빛나고 바다보다 더 깊은 그 감정을 이젠 알 것 같아요'를 꼽았다. 박지원은 "가사가 너무 와닿아서 이 파트를 골랐다. 너무 잘 불러주셨더라"고 찬사를 보냈다.



이에 정동원은 "저는 후렴 시작 부분에서 지원 선배님이 부른 구간이 있느데 멜로디가 진짜 좋더라. '다른 어떤 말보다 아름다운 그 한마디'라는 부분이 되게 감미롭게 느껴졌다"고 답해 훈훈함을 안겼다.



끝으로 박지원은 팬들에게 "많은 분들이 이 곡을 들으면서 조금이나마 어려운 시기와 우울함을 위로받으셨으면 좋겠다"면서 "따뜻한 마음과 사랑을 전하는 'Love Actually' 많이 들어주시고 프로미스나인 지원, 정동원도 많이 사랑해달라"고 전했다.



정동원은 "'월드 피스 프로젝트'의 첫 번째 가수로 참여하게 돼 너무 영광이고 가을에 듣기 좋은 그런 노래니까 여러분도 많이 사랑해주시길 바란다. SNS에서 보컬 커버 챌린지도 진행한다고 하니까 많은 참여 부탁드린다. 감사하다"라고 참여를 독려했다.



한편, 지난달 28일 발매된 'Love Actually'는 남녀 간의 사랑 이야기를 담고 있는 동시에 사람과 사람 사이의 '있는 그대로의 사랑', '편견 없는 사랑'에 대한 주제를 포괄적으로 담아낸 곡이다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr