(사진= Mnet '엠카운트다운'캡처)

차트를 고공 행진하고 있는 트레저가 '엠카운트다운'에서 폭발적인 무대를 선사했다.



트레저는 지난 6일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 새 앨범 타이틀곡 'HELLO' 무대를 선보였다. 멤버들은 스트릿 캐주얼 의상을 매치, 등장과 동시에 남다른 존재감을 선보였다.



트레저의 한계 없는 성장을 다시금 확인시킨 무대였다. 'TREASURE FOREVER'라는 달콤한 속삭임을 시작으로 쉴 새 없이 변주되는 멜로디가 점차 분위기를 끌어올렸다.



이어 트렌디한 보컬과 한 치의 오차 없는 칼군무가 완벽하게 어우러졌다. 가사를 직관적으로 표현한 손 인사 안무, 후반부 떼창 파트에서 자유롭게 무대 위를 뛰어노는 모습이 시선을 장악했다.



다인원 그룹의 장점을 살린 다채로운 구성도 빛을 발했다. 리듬에 맞춰 멤버들이 다 함께 끌려오는 재치 넘치는 동작, '심장 소리는 Pump pump' 랩 파트 래퍼 라인의 가슴 바운스 안무가 보는 재미를 배가시켰다.



한편, 트레저는 미니 2집 'THE SECOND STEP : CHAPTER TWO'로 각종 글로벌 차트를 장악하고 있다. 이 앨범은 아이튠즈 앨범차트 17개국서 1위를 차지했고, 타이틀곡 'HELLO'는 라쿠텐, 라인뮤직, AWA 등 일본 주요 음원 사이트 실시간 차트에서 정상을 밟았다.

