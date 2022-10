(사진=쇼플레이엔터테인먼트)

가수 정동원과 프로미스나인 박지원의 비하인드 영상에 담긴 새로운 모습에 시선을 사로잡는다.



쇼플레이엔터테인먼트는 지난 4일 공식 SNS 채널을 통해 정동원, 박지원의 'Love Actually' 녹음실 비하인드 영상을 공개했다. 공개된 영상 속에는 편안한 옷차림으로 녹음에 임하는 정동원, 박지원의 모습이 그려졌다.



정동원은 밝은 미소와 함께 카메라를 바라보며 감미로운 도입부를 가창했다. 이어 박지원은 독보적인 음색으로 'Love Actually'를 소화했다.



두 사람은 환상적인 하모니로 듀엣 파트를 부르며 팬심을 자극했다. 특히 'For your love'라는 가사에 맞춰 손으로 하트를 그리며 잔망스러운 매력을 선사했다.



정동원, 박지원의 'Love Actually'는 남녀 간의 사랑 이야기를 담고 있는 동시에 사람과 사람 사이의 '있는 그대로의 사랑', '편견 없는 사랑'에 대한 주제를 포괄적으로 담아낸 레트로 발라드 곡으로 많은 관심을 모으고 있다.



오는 28일까지 'Love Actually' 발매를 기념하는 가요제가 진행 중이며, 심사를 통해 선정된 참여자와 선착순 참여자에게 다양한 상품이 주어질 전망이다.



다양한 SNS 채널을 통해 커버 영상의 형식, 인원, 실력에 상관없이 누구나 참여 가능하며, 자세한 사항은 쇼플레이엔터테인먼트 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.



한편, 정동원과 박지원이 참여한 '월드 피스 프로젝트'의 첫 번째 음원 'Love Actually'는 지난달 28일 발매됐다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr