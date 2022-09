(사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스) 배진영이 'TMI NEWS SHOW'에 출연해 송가인, 한해와 케미를 뽐낸다.



28일 방송되는 Mnet 'TMI NEWS SHOW'에서는 배진영이 객원기자로 출연한다.

이날 방송에서는 '고막도 쓸쓸해지는 가을 노래 BEST 11'에 대한 주제가 펼쳐지는 가운데 아이돌 대표로 나서는 배진영이 트로트 대표 송가인, 힙합 대표 한해와 함께 가을하면 생각나는 노래와 개인기 등을 선보일 예정이다.

또 배진영은 타이틀곡 '458' 퍼포먼스를 선보이며 스튜디오를 후끈 달구는가 하면, 센스 있는 입담으로 유쾌한 분위기를 이어 갔다고 전해져 궁금증을 유발한다.

한편 배진영이 속한 CIX는 최근 다섯 번째 미니앨범 ''OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫)' 활동을 마무리하고, 앞으로 다양한 콘텐츠 및 공연으로 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr