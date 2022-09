(사진=쇼플레이엔터테인먼트)

정동원이 응원 영상으로 가요제에 대한 기대를 끌어올리고 있다.



쇼플레이엔터테인먼트가 지난 25일 공식 SNS 채널을 통해 정동원의 'Love Actually' 가요제 이벤트 응원 영상을 게재했다. 공개된 영상 속에는 깔끔한 수트 핏을 자랑하는 정동원의 훈훈한 비주얼이 담겨 팬들의 시선을 사로잡았다.



팬들에게 인사하며 'Love Actually' 참여 소식을 전한 정동원은 "지금 계절과 딱 어울리는 곡이고, 음원 수익금 일부가 평화의 부재로 인해 어려움을 겪는 분들께 기부될 예정이니까 많은 사랑 부탁드린다"라고 전했다.



이어 'Love Actually' 가요제에 대해서는 "한 달 동안 재미있게, 감동적이게, 즐겁게 불러주신 분들 중 심사를 통해 푸짐한 상품을 드린다고 한다"라고 덧붙였다.



끝으로 정동원은 "참여해주시는 선착순 500분께는 무조건 커피도 드린다고 하니까, 가요제 참여하시고 또 'Love Actually' 들으시면서 아메리카노 한 잔 손에 들고 함께 가을 길 걸었으면 좋겠다"고 참여를 독려했다.



가수 정동원과 프로미스나인의 박지원이 호흡을 맞춘 'Love Actually'는 남녀 간의 사랑 이야기를 담고 있는 동시에 ‘편견 없는 사랑’을 포괄적으로 다룬 러브송으로 정동원과 박지원의 듀엣 하모니가 기대를 끌어올린다.



오는 28일 음원 공개 이후, 29일부터 10월 28일까지 ‘Love Actually’ 가요제가 진행될 예정이며 커버 영상의 형식, 인원, 실력에 상관없이 누구나 참여 가능하다. 자세한 사항은 쇼플레이엔터테인먼트 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.



한편, 정동원과 박지원이 참여한 '월드 피스 프로젝트'의 첫 번째 음원 'Love Actually'는 오는 28일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr