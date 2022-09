빌리, 막방까지도 ‘갓벽’ 비주얼X퍼포먼스X라이브…‘RING ma Bell’ ('인기가요')

그룹 빌리(Billlie)가 막방까지 짜릿한 록 스피릿을 선사하며 ‘완성형 아이돌’을 증명했다.



빌리(시윤·수현·츠키·션·하람·문수아·하루나)는 25일 오후 방송된 SBS ‘인기가요’에서 미니 3집 ‘the Billage of perception: chapter two (더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투)’ 타이틀곡 ‘RING ma Bell (what a wonderful world) (링 마 벨 (왓 어 원더풀 월드))’ 무대를 선보였다.



이날 빌리는 스쿨룩 스타일링에 공식 팬덤 명 ‘Belllie’ve (빌리브)’가 적힌 넥타이를 맨 록 스타로 변신해 발랄하면서도 카리스마 넘치는 분위기로 무대를 장악했다. 빌리는 짜릿한 록 스피릿을 보이며 한계 없는 콘셉트 소화력과 성장을 증명했다.



특히 빌리는 빌리만의 유니크한 서사를 무대에서 펼쳐냄과 동시에 특급 팬 사랑으로 눈길을 사로잡았다. 파워풀한 퍼포먼스와 안무 중에도 흔들림 없는 라이브와 파워풀한 샤우팅으로 귓가를 사로잡은 가운데, 하트 등 다채로운 제스처를 비롯 엔딩 때는 모든 멤버가 ‘빌리브’가 적힌 넥타이를 들고 환하게 웃어 보이며 팬들에게 애정을 표해 훈훈함을 자아냈다.



지난달 31일 미니 3집 ‘the Billage of perception: chapter two’를 발매하고 컴백한 빌리는 이날 ‘인기가요’를 마지막으로 활동을 마무리했다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr