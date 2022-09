(사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 글로벌 인기를 입증했다.



CIX는 지난 20, 21일(현지시각) 미국 뉴욕에서 개최된 '2022 KOREA-U.S. SMEs go TOGETHER'에 참석했다.



CIX는 행사 첫날 밋앤그릿(MEET&GREET)과 미니 콘서트를 진행하며 글로벌 팬들과 소통했고, 이튿날에도 보아, 위너와 함께 콘서트를 선보이며 현장을 뜨겁게 달궜다.

특히 CIX는 최근 발매한 다섯 번째 미니앨범 ''OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫)'의 타이틀곡 '458'을 비롯해 수록곡 'Without You(위드아웃 유)', 'Bend the Rules(벤드 더 룰스)', '여름바다(Drown in Luv)', 'Cinema(시네마)'로 다채로운 무대를 선사하며 글로벌 팬들을 사로잡았다.



한편 CIX는 '2022 INK 콘서트 - 인천', '2022 창원 K-POP WORLD FESTIVAL', '2022 안동 K-POP 콘서트' 등 다양한 무대에 오르며 활약할 예정이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr