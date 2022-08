(사진=판타지오)

차은우의 바하인드 컷이 공개됐다.



소속사 판타지오는 측은 지난 26일 네이버 포스트를 통해 차은우의 개인 팬미팅 투어 '2022 Just One 10 Minute '(2022 저스트 원 텐 미닛 <스태리 카라반>) 포스터 촬영 현장 비하인드를 공개했다.

비하인드 컷 속 차은우는 흰 셔츠에 청재킷을 입고 카라반 앞에서 힐링을 누리고 있다. 또 직접 간식을 만들거나 불꽃놀이를 즐기는 소년 같은 이미지부터 기타를 연주하고 장미꽃을 손에 든 로맨틱한 무드까지 다채로운 매력으로 이목을 사로잡는다.

올여름 인도네시아, 태국, 필리핀, 일본에서 팬미팅 투어를 진행하며 아시아 팬들과 특별한 시간을 보낸 차은우는 9월 3일에는 첫 국내 대편 팬미팅을 시작으로 하반기에도 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

한편 차은우의 서울 팬미팅 '2022 Just One 10 Minute in Seoul'은 9월 3일 오후 2시와 7시 등 총 2회차로 진행된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr